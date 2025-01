La lotta scudetto, non hanno più dubbi i bookmakers, è una poltrona per due. Nello scontro diretto tra Napoli e Atalanta, la squadra di Conte ha spazzato le speranze della Dea, estromettendola dalla corsa scudetto, almeno così sembra e di ciò sono convinti gli esperti di Planetwin365: la quota degli orobici in ottica Tricolore passa infatti da 6,50 a 14. Gli azzurri, invece, che ieri hanno ottenuto la sesta vittoria consecutiva in campionato, sono quotati da Snai a 2,50, in calo però rispetto ai 3,20 della settimana scorsa. L'Inter, dal canto suo, reduce dalla vittoria con l'Empoli e con la partita contro la Fiorentina ancora da recuperare - si è portata a una lunghezza d'onda dai partenopei e il ventunesimo scudetto per i ragazzi di mister Inzaghi è ora in lavagna a 1,58 su 888sport e 1,66 su Bet365, ancora in leggero aumento rispetto all'1,47 di sette giorni fa.