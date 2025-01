Addio Roma: Lorenzo Pellegrini potrebbe chiudere già in questa sessione invernale del calciomercato la sua carriera in giallorosso. Non sembra essere bastato infatti un gol del derby vinto contro la Lazio per convincere del tutto società e tifosi, e il capitano dei giallorossi potrebbe essere una fondamentale pedina di scambio per arrivare a Davide Frattesi, che l’Inter cederebbe solo di fronte ad un’offerta che superi i 40 milioni di euro.

Le quote calciomercato Betaland non escludono quindi il trasferimento di Pellegrini lontano dalla Capitale a 4.50. Se per Frattesi l’Inter per ora ha alzato il muro, Simone Inzaghi potrebbe soffrire meno l’eventuale partenza di Kristjan Asllani, che non sembra dare garanzie come vice di Hakan Calhanoglu. La partenza dell’albanese in questa sessione di mercato è comunque a quota 6.50, segnale che le aspettative restano buone.