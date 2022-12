Dopo aver saltato due edizioni di fila per la prima volta nella sua storia, l'Italia è già proiettata alla qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, in programma nel 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Gli azzurri, a quasi un anno dalla dolorosa eliminazione per mano della Macedonia del Nord, hanno cominciato a ricostruire per arrivare pronti prima agli Europei del 2024, e successivamente alla rassegna nordamericana. Per la selezione al momento guidata da Roberto Mancini il ritorno in Coppa del Mondo non sembra in discussione: i betting analyst di Snai vedono la qualificazione a 1,22, mentre una nuova delusione è vista a 3,75.