Dopo il poker rifilato in campionato al Lecce al Via del Mare, l’Inter di Simone Inzaghi torna a concentrarsi sulla Champions League. Nel settimo ed ultimo turno la formazione nerazzurra ospiterà a San Siro il Monaco di Adolf Hutter. Lautaro Martinez e compagni sono quarti con 16 punti. L’obiettivo in casa Inter è strappare quel punticino contro il Monaco per assicurarsi in maniera definitiva un posto tra le prime otto del maxi girone unico di Champions. L’Inter vede dunque vicino il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Secondo i betting analyst di Bgame l’Inter parte favorita nel pronostico contro il Monaco a 1.62. L’eventuale blitz della squadra del Principato si scommette a 5.20, con il pareggio fissato a 4.05. L’Over 2,5 si gioca a 1.58, Under a 2.18. Entrambe le squadre a segno a 1.68, NoGoal a 2.03. L’1 Primo Tempo si punta a 2.07, l’Over 1,5 nella prima frazione di gioco a 2.29. Risultato esatto 1-0 a 8.75, il 2-1 vale la stessa quota. La combo 1+Over 1,5 è proposta a 1.84, l’Over corner 8,5 è offerto a 1.60 (Under a 2.10). L’Over 3,5 cartellini è in lavagna a 1.66 (Under a 1.97), tra i marcatori Lautaro Martinez vale 2.35. La combo Inter vincente con almeno un gol del bomber e capitano argentino si gioca a 2.90. Una rete di Lautaro già nel corso del primo tempo si scommette a 3.90.