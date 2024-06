Dopo due anni, nuova tentazione Paulo Dybala per l'Inter. La Joya, alle prese con un rinnovo non facile con la Roma, torna ad essere uno dei nomi sul taccuino di Beppe Marotta e l'operazione, anche secondo gli esperti di Sisal, non è impossibile: si gioca a 5, infatti, la possibilità di vedere nella prossima stagione una coppia tutta argentina con Lautaro Martinez. Più percorribile la pista Albert Gudmundsson, ormai chiaro obiettivo di mercato e proposto a 2 su Goldbet come nuovo giocatore dell'Inter.

Dall'estero, invece, potrebbe arrivare un nome affascinante: 35 anni, svincolato, curriculum di tutto rispetto. Si tratta di Marco Reus, il cui passaggio in nerazzurro si gioca a 3. Più complicato arrivare a Joshua Zirkzee, per la concorrenza e le alte richieste del Bologna: l'acquisto dell'olandese paga 7 volte la posta.