Messi i sigilli sulla qualificazione agli ottavi di finale, l'Inter domani sarà impegnata a Monaco di Baviera contro il Bayern di Julian Nagelsmann nell'ultimo match del girone C di Champions League. Un incontro difficile per i ragazzi di Simone Inzaghi, la cui vittoria è offerta in lavagna Stanleybet.it a 6,20, mentre il sesto successo in sei partite dei bavaresi è offerto a 1,42. Nel mezzo, a 5, il segno «X».