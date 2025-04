Una vittoria da grande squadra, nel finale, dopo aver subito pochi minuti prima il gol del pareggio. L’Inter vince per 1-2 in casa del Bayern Monaco, contro una formazione imbattuta in casa in Champions League da 22 match. Un successo che ancora una volta certifica le possibilità della formazione di Inzaghi di vincere la Champions quindici anni dopo, un’opzione che su Better passa dal 10 della vigilia dei quarti di finale all’attuale 6.

Quote ribaltate anche per il passaggio del turno: su Sisal avanti Lautaro Martinez e compagni a 1,30 contro il 3,50 della rimonta bavarese. Il colpo dall’Allianz Arena permette di sognare, sempre 15 anni dopo, un clamoroso Triplete: la vittoria di scudetto, Coppa Italia e Champions League si gioca ora a 16 volte la posta, quota praticamente dimezzata rispetto al 28 della settimana scorsa.