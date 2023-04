Il derby in Champions League arriverà tra qualche giorno, ma intanto Milan e Inter tornano all'arrembaggio anche per la prossima stagione. L'ultima giornata di campionato ha mescolato ancora le carte per il piazzamento tra le prime quattro, con rossoneri e nerazzurri protagonisti in positivo anche tra i bookmaker: il progresso più evidente è della squadra di Stefano Pioli, che grazie alla vittoria sul Lecce scende a quota 1,62 su Snai e Planetwin365, sorpassando la Roma, balzata da 1,30 a 1,70 dopo il ko a Bergamo.

Simone Inzaghi e i suoi continuano a inseguire, anche in questo caso con un'offerta al ribasso (da 2 a 1,85), mentre rimangono stabili la Lazio a 1,15 e l'Atalanta, ancora staccata a 4,50. In tabellone non figura invece la Juventus, al momento terza ma per la quale sono attesi nuovi sviluppi giudiziari.