Federico Chiesa alla Continassa, Juventus in Germania. La distanza “parla” da sé, definendo un rapporto con Thiago Motta mai sbocciato e un futuro probabilmente lontano da Torino. La telenovela prosegue da settimane e al momento l’ipotesi più plausibile porta a Napoli, dove troverebbe Antonio Conte e formerebbe una trequarti da sogno con Kvicha Kvaratskhelia: su Golbet e Better l’operazione si gioca a 1,65, quota in calo rispetto al 2,25 di dieci giorni fa.

In salita a 2,50, invece, un possibile trasferimento alla Roma, che ha concluso un importante investimento su Matias Soulé in un ruolo simile. Più indietro ancora l’opzione Inter, in lavagna a 5,50. Occhio, infine, alle piste estere: Bayern Monaco offerto a 3,50, Manchester United a 15.