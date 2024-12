Impegno complicato per l'Inter, attesa domani dalla trasferta in Germania contro il Bayer Leverkusen. Un match di Champions League in cui gli analisti vedono favorite le Aspirine: come riporta Agipronews, infatti, l'«1» si gioca a 2,25 sia su William Hill sia su Betflag, mentre il «2» è in lavagna a 3,10. Il pareggio è proposto a 3,40. L'Over 2,5 è proposto a 1,70, mentre l'Under 2,5 vale 2,05. Il No Goal paga 2,30 volte la posta, con il Gol invece in lavagna a 1,55.