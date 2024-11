Inter-Arsenal viene visto come un match da tripla su William Hill, con i nerazzurri leggermente avanti a 2,55 sui Gunners, dati a 2,75 ma senza gol e vittorie nelle ultime quattro gare in Italia. Sale invece a 3,25 il segno «X». Gli ultimi due precedenti hanno regalato almeno tre gol, ma in quota l’Over 2.5 a 2 insegue l’Under 2.5 a 1,72.

Capitolo marcatori: il guizzo di Lautaro Martinez è in lavagna a 3, mentre tra gli ospiti è dato a 3,50 il timbro di Kai Havertz.