L’Inter, che attualmente è l’italiana messa meglio nella maxi classifica di Champions trovandosi al terzo posto a 13 punti in compagnia di Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Brest e Lille, mercoledì va a fare visita a uno Sparta Praga che ha perso le ultime quattro gare europee. Altri tre punti per Simone Inzaghi in vista, con la quota del 2 fissata da Snai a 1,38; alta, invece, la quota dell’Under (2,20), con i bookmaker che puntano sull’attacco dell’Inter visto che la porta di Yann Sommer è stata battuta in una sola occasione nelle prime sei giornate di Champions.