Il prossimo 24 agosto, a Francoforte sul Meno, andrà in scena l'incontro di beneficenza 'Champions for Charity', organizzato dal pilota di Formula Uno Mick Schumacher insieme all'ex stella della NBA Dirk Nowitzki, in onore del padre, il campionissimo del volante Michael Schumacher. La Bild parla di una ricca presenza di campioni del presente e del passato: certa la presenza di Mats Hummels, Lukas Podolski, Christoph Kramer e Sami Khedira, mentre valutano la partecipazione anche Timo Werner e l'esterno dell'Inter Robin Gosens. Resta da capire la compatibilità dell'impegno col fitto calendario iniziale della stagione dei nerazzurri.