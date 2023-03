Con Evan Ndicka e Daichi Kamada destinati a partire in estate, l'Eintracht Francoforte comincia a sondare il mercato in cerca di eventuali sostituti. Secondo quanto rivelato da Sport Bild, il direttore sportivo del club tedesco Markus Krösche avrebbe già individuato perlomeno il nome ideale per rimpiazzare il francese: si tratta di Konstantinos Mavropanos, centrale dello Stoccarda indicato come uno dei migliori della Bundesliga e nei mesi scorsi accostato anche all'Inter. Mavropanos ha però un contratto con gli Schwaben fino al 2025 e lo Stoccarda, si legge, ha rifiutato a gennaio un'offerta da 15 milioni proprio dei nerazzurri.