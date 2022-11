Tutti pazzi per Marcus Thuram . Improvvisamente, l'attaccante del Borussia Moenchengladbach in scadenza di contratto a giugno 2023 è diventato il giocatore più cercato d'Europa, stando a quanto emerge dai vari organi di informazione. L'ultimo aggiornamento arriva da AS , secondo cui l'Atletico Madrid si sarebbe iscritto alla corsa al classe '97 nel mirino dell'Inter.

Durante la scorsa estate, Thuram stava per lasciare il club tedesco e c'erano due club seriamente interessati ad ingaggiarlo: Tottenham e la stessa Inter. Oggi, oltre ai nerazzurri, sulle tracce del francese ci sarebbero anche Arsenal e Liverpool. Sul fronte rojoblanco, è in corso una valutazione per quanto concerne il reparto offensivo. L'eliminazione precoce dalla Champions League ha ridotto notevolmente le possibilità di spesa dei Colchoneros, che dovranno necessariamente sfruttare le opportunità offerte dal mercato. Con Joao Felix e Matheus Cunha in uscita, Thuram sarebbe un'ottima soluzione nel rapporto qualità-prezzo. Però il direttore sportivo Andrea Berta dovrà prima fargli posto cedendo almeno uno dei due attaccanti sopra citati e sperare di muoversi con i tempi giusti per il figlio di Lilian, che da parametro zero sarà l'obiettivo di molti club.