E' giunta alla fine con l'ultima partita di campionato a Verona la parentesi non proprio esaltante di Juan Cuadrado con la maglia dell'Inter. Complice gli infortuni che lo hanno tormentato per tutta la stagione, il colombiano non è mai riuscito a dare il proprio contributo alla causa di un gruppo che si è laureato campione d'Italia con cinque giornate d'anticipo. Ora, stando ad AS.com, per il Panita potrebbero presentarsi soluzioni variegate per proseguire la sua carriera: sul tavolo dell'ex Juve ci sono l'opzione saudita, quella italiana in una squadra meno di blasone dei nerazzurri, senza dimenticare la MLS e il ritorno in patria all'Independiente Medellín.