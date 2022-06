Sale l'entusiasmo a Pamplona in vista dell'amichevole tra Argentina ed Estonia che andrà in scena domani sera a El Sadar, stadio che ospiterà per la prima volta un'amichevole ufficiale FIFA nei suoi 55 anni di vita. Come raccontato i colleghi di AS, tutto vogliono vedere dal vivo la squadra campione del Sud America, fresca vincitrice della Finalissima con l'Italia, anche se probabilmente Lionel Messi, Angel Di María, Lautaro Martínez e Giovanni Lo Celso potrebbero riposarsi domani o entrare a gara in corso dalla panchina. Poco male per i tifosi che accoreranno allo stadio, i quali, se le indiscrezioni di formazione fossero confermate, avranno la possibilità di ammirare giocatori tecnici come Paulo Dybala, Papu Gómez e Nico González.