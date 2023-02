"Sono state belle settimane, dei buoni mesi, mi piace qui: il clima, il cibo, tutto: qui in Italia si sta davvero bene". A parlare è Rasmus Hojlund , nuovo gioiello dell'Atalanta sui cui hanno puntato il mirino i top club d'Europa, Inter compresa. Per il classe 2003 danese il calcio italiano "è molto divertente - racconta a Sky Sport -, il livello è alto: sono buone specialmente le difese e i difensori sono forti ed esperti; direi che è proprio questa la chiave del successo del calcio italiano".

L’Atalanta è l’ambiente giusto per te?

"Certamente, è per questo che sono qui. Ho subito pensato che fosse il posto giusto per me: da un lato posso imparare dagli attaccanti più esperti, dall’altro posso far vedere che anche io posso giocare".