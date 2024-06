Thomas Heurteaux, ex difensore ora commentatore tecnico su Sky Sport, ha parlato così degli azzurri verso la sfida di domani: "Contro la Croazia da valutare le condizioni di Dimarco, che è uno dei giocatori più forti dell’Italia e anche all’Inter lo ha dimostrato, anche se non sempre riesce a giocare i novanta minuti. Se non ci dovesse essere lui utilizzerei Darmian".