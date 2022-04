La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva l'ex centrocamposta di Inter, Lazio e Juventus Hernanes per avere da lui un parere sulla corsa per lo Scudetto: "Per me sarà una lotta a tre o quattro; volendo scendere nello specifico, dico Milan, Napoli, Inter e Juve. La flessione dell'Inter?m Forse si sono sentiti troppo sicuri di sé, non saprei dare altre spiegazioni”.