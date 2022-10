"Il futuro non si può prevedere, lo dite voi in Italia ma pure noi in Danimarca. Nel calcio, però, abbiamo visto un po’ di tutto: la nostra rimonta al Milan nel 1998-99 può ispirare tutti, anche questa Inter, perché fu un crescendo. Vincendone una, acquistavi fiducia e poi vincevi la successiva: così fino all’ultima a Perugia. Anche la squadra di Inzaghi si sta facendo forte con i risultati positivi per risalire in Serie A e il passaggio del turno in Europa può essere importante". Lo dice Thomas Helveg, ex nerazzurro e rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. "Questo è un campionato troppo strano, nessuno può sapere cosa succederà con la pausa per il Mondiale in mezzo", sottolinea il danese.