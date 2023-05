Come riportato dai canali ufficiali del club gialloblu, per la sfida in programma questa sera tra Verona e Inter allo stadio Bentegodi sono stati venduti 18.208 biglietti, 1.767 dei quali nel settore ospiti. Si prevede quindi una grande cornice di pubblico per il match tra gialloblu e nerazzurri, soprattutto considerando il fatto che come di consueto la vendita dei tagliandi proseguirà anche nel giorno della gara.