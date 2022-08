Prima di approdare in Italia per aggregarsi all'Hellas Verona di Gabriele Cioffi, Juan David Cabal, nuovo difensore colombiano degli scaligeri, ha parlato a Radio Caracol e a Win Sports raccontando come è nata la trattativa per il suo sbarco in Italia: "È stata una cosa di quarantott’ore, molto veloce, e mi sono emozionato perché è il mio sogno e ora devo finire di realizzarlo. Non ho ancora parlato con l’allenatore. La prima cosa che ho cercato è stato lo stadio e mi sono emozionato. Era un’opportunità che aspettavo da molto tempo e non poteva farmela scappare, è il momento giusto per fare il salto”.