Samir Handanovic ha parlato a Sportmediaset alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Quando si gioca per i trofei è sempre una grande soddisfazione per tutti, quindi noi siamo all'Inter per questo e negli ultimi due tre anni è diventata una cosa normale".

Qual è stata la chiave del raddrizzare la stagione arrivando a giocarsi le due finali?

"Le vittorie, sono la miglior medicina per tutto. Noi per fortuna siamo sempre stati sul pezzo: è normale che durante la stagione si vada un po' su e un po' giù, le sconfitte ti aiutano a crescere. Noi abbiamo trovato il modo giusto per affrontare e vincere le partite".

Sentite la pressione di giocare da favoriti la finale di domani?

"La pressione ce l'hai tanto quanto te la metti su te stesso. Sappiamo che è una finale e può succedere di tutto. Noi siamo venuti qui per vincerla, ma sappiamo anche che la Fiorentina è un avversario tosto, che gioca un bel calcio ed è ben preparato".

Hai deciso il tuo futuro? Potrebbe essere l'ultima grande partita con l'Inter.

"Non ho ancora deciso il mio futuro, non so ancora niente. Giocare per l'Inter è sempre una soddisfazione".