Nel post partita di Juventus-Inter Samir Handanovic si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare la vittoria dell'Olimpico in finale contro i bianconeri: "E' stata una bellissima partita. Siamo felicissimi, l'abbiamo vinta meritatamente. Abbiamo avuto un calo nel secondo tempo, abbiamo preso due gol, ma per il resto abbiamo controllato la partita".

Che sensazione hai avuto al secondo gol di Perisic?

"Giochiamo da anni insieme, sappiamo a chi affidarci quando le cose non vanno come devono andare. Ho sentito un'emozione fortissima per lui e per tutta la squadra"