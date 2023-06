Il capitano nerazzurro Samir Handanovic parla così a Inter TV dopo la vittoria contro il Torino, proiettandosi anche verso Istanbul: "La finale di Champions? Mi viene da dire dalle stalle alle stelle… ho visto tanti momenti brutti all'inizio all'Inter, poi le cose sono migliorate e sono felice che l'Inter sia tornata dove merita di stare. Aspettiamo questa partita con ansia. Per la Top 10 di presenze sono felice perché non capita a tutti".

La parata più bella?

"Non so… mi prendi alla sprovvista. Te lo dico la prossima volta".

Come si gestisce questa settimana?

"Al momento non c'è da gestire niente, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto negli ultimi due mesi e giocarci le nostre carte. Sappiamo di avere qualità e di essere forti e che di fronte avremo gente altrettanto forte. Vediamo come andrà sabato, bisogna vivere per sapere".

Cordaz?

"Con lui si scherza sempre così come con altri ragazzi, è uno che tiene unito il gruppo. Magari non si è visto tanto sul campo ma ha fatto tanto nello spogliatoio e fuori. È un ragazzo positivo, con lui ho grande amicizia e feeling da subito, sono felice che abbia giocato, anzi meriterebbe di giocare di più".

Un messaggio per i tifosi da capitano?

"Posso promettere che daremo tutti in campo e che li renderemo fieri di noi".