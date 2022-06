Commentando la promozione in Serie B del Palermo per 'Tutti Convocati' di Radio 24, Francesco Guidolin tocca anche la tematica degli stadi italiani nella prospettiva che la squadra rosanero possa finire nelle mani del City Football Group: "Purtroppo con gli stadi siamo indietro, riflesso del Paese. Uno che viene dall'estero pensa al business, bisognerebbe dare a questi imprenditori la possibilità di sviluppare un lavoro per far crescere il club"