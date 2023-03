Claudio Gugnali, ex collaboratore del compianto Alejandro Sabella nella Nazionale argentina, spende parole di elogio per Lautaro Martinez, sempre più leader dell'Inter dopo essersi laureato campione del mondo con l'Albiceleste: "E' tornato carico dal Qatar, sta attraversando un grande momento nel suo club - ha detto in esclusiva a Sportitalia -. Questo nonostante il fatto che abbia giocato meno di quanto ci si aspettasse in Qatar, dato che era arrivato come punta di riferimento della squadra di Scaloni. E' in un momento di forma eccezionale.