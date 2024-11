Vincenzo Guerini, ex allenatore e oggi presidente onorario dell’Ancona, ha parlato della lotta Scudetto nel corso della trasmissione 'Febbre a 90', in onda su Vikonos Web RadioTv: "Sarà un 'triello' con Napoli, Inter e Atalanta, bisognerà vedere verso marzo-aprile, non dovendo disputare le coppe, Conte potrà programmare l’unico impegno settimanale. Ad ogni modo la qualificazione alla prossima Champions per il Napoli sarebbe comunque un grande traguardo, considerando il decimo posto dell’anno scorso”