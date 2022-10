Le interpretazioni sui falli di mano mandano in confusione Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City ieri a Copenaghen ha vissuto una serata alquanto particolare, con la sua squadra in 10 per gran parte dell'incontro per il rosso a Sergio Gomez e con un gol annullato a Rodri sempre con l'intervento dell'assistente video per un mani di Riyad Mahrez che poi ha anche sbagliato un calcio di rigore assegnato sempre con l'ausilio del VAR che ha rilevato un tocco di mano di un giocatore dei danesi, ma senza che nessuno dei Citizens avesse reclamato.