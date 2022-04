La Gazzetta dello Sport, puntualmente, ha interpellato Vratislav Gresko per commentare l'errore di Radu a Bologna che potrebbe pesare come quello dello slovacco nel famoso 5 maggio 2002.

Come ci si rialza da una cosa simile?

“Dimenticando. Per me il 6 maggio era già passato tutto”.

Forse per Radu sarà più difficile dimenticare.

“È giovane e se ne farà una ragione. Del resto ci sono passati tutti. Guardi Alisson, uno dei portieri più forti del mondo. L’anno scorso ha fatto una serie di errori uno dopo l’altro, ma Klopp l’ha sempre difeso. Noi calciatori non siamo dei robot. Si commettono errori in ogni sport, punto”.