Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex attaccante Francesco Graziani parla così dell'Inter neo scudettata e della squadra che verrà: "Non bisogna dimenticare il ruolo avuto da Ausilio, è uno che lavora sul campo. E Marotta è una persona straordinaria. Ausilio ha portato avanti le trattative per Taremi e Zielinski, è uno dei grandi protagonisti. Hanno già fatto due colpi. Zirkzee? Se il Bologna andasse in Champions io resterei, è una realtà bellissima ed è titolare fino a prova contraria, è un protagonista lì. All'Inter c'è rischio di fare panchina e di intristirsi, fossi in lui resterei lì almeno un altro anno".

Sul futuro: "A Zhang arriverà in soccorso un fondo importante che gli permetterà di programmare la prossima stagione, forse anche le prossime due. Ha già fatto qualcosa con Taremi e Zielinski, arriverà ancora qualcun altro. Basta azzeccare un acquisto per reparto per diventare ancora più competitivi".