Francesco Graziani, durante il suo intervento su Sport Mediaset, ha espresso alcune convinzioni dopo il ritorno alla vittoria dell'Inter in quel di Udine: "Non era facile vincere contro l’Udinese. Ampliamo i meriti dell’Inter che ieri ha creato tante occasioni. Nel derby ha trovato un Milan migliore, ci sta che si possa perdere una partita. Devo dire però che l’Inter ieri si è subito ritrovata sia nel gioco che nel carattere. Credo sia ancora la miglior squadra in Serie A", ha concluso.