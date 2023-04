Ospite come di consueto nello studio di 'Sport Mediaset XXL', in onda su Italia 1, Ciccio Graziani, ex attaccante campione del mondo nell''82, dice la sua sulle tante chance in zona gol sprecate dall'Inter: "È una cosa negativa per chi non concretizza occasioni importanti come quelle che abbiamo visto, però l'allenatore cosa può fare? Dalla panchina, mica può entrare in campo e fare gol. Quando una squadra produce così tanto e non concretizza, per chi è davanti e vanifica tutte quelle occasioni è un problema serio, perché poi la partita non la vinci".