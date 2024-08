Inter vittoriosa con merito. Ne ha parlato Ciccio Graziani, che si è soffermato sulla prestazione dei nerazzurri contro il Lecce: "Inter affamata e migliorata? Tutte e due le cose: affamata non credo perché sanno che dovranno recitare un ruolo importantissimo. Per togliere lo scudetto dal petto di questa squadra serve una rivale altrettanto forte, che oggi non vedo. È una squadra che si è rafforzata e migliorata con quattro giocatori che giocherebbero ovunque nella nostra Serie A. Anche Arnautovic ieri è entrato benissimo, con voglia, entusiasmo e spirito di sacrificio. L’Inter ha fame, ha voglia di ripetersi e di essere ancora protagonista. Tutti ingredienti per fare un’altra stagione importantissima", ha concluso.