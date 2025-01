La vittoria pesantissima conquistata ieri sera sul campo dell'Atalanta ha dato ulteriore consapevolezza nei suoi mezzi al Napoli, che ora ha quantomeno tutte le carte in regola per ambire a qualcosa di più del piazzamento in Champions, ovvero l'obiettivo dichiarato in estate. A pensarlo è Ciccio Graziani, che dagli studi di Sportmediaset ha inquadrato così il 3-2 degli azzurri al Gewiss Stadium: "Evidentemente, Conte si è reso conto che ha una squadra che deve puntare allo scudetto, anche se non lo dice ancora - le parole dell'ex attaccante del Torino -. Il Napoli deve essere competitivo fino alla fine, poi non sarà facile perché nelle prossime quattro sfiderà Juve, Roma, Udinese e Lazio. Tuttavia, con questa concretezza, il Napoli può guardare al futuro con ottimismo".