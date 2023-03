Simone Inzaghi rischia la panchina già da ora? Dagli studi di Sport Mediaset, Francesco Graziani prova ad ampliare il discorso sulle difficoltà dei nerazzurri: "Via da subito non credo, c'è anche la semifinale di Coppa Italia e l'Inter nonostante tutto è ancora seconda a 50 punti. C'è l'idea che dal Napoli in giù vivono tutte questi momenti di alti e bassi. Se poi i nerazzurri fanno due punti su 15 e restano secondi, qualcosa non va tra quelle dietro. Le colpe poi ce le ha Inzaghi come maggiormente la squadra, che non recepisce le parole dell'allenatore. La squadra rispecchia sempre il carattere dell'allenatore, l'Inter dà l'impressione che l'io sia tornato preminente sul noi. E in questo senso, Lautaro Martinez non deve andare a prendere il pallone e battere il rigore senza consultarsi col rigorista designato che è Romelu Lukaku. C'è una gerarchia da rispettare, inconsciamente è comprensibile visto che comunque si sta giocando il titolo di capocannoniere ma quando succedono queste cose succede l'anarchia".