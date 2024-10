Intervistato dal Messaggero Veneto, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato sull'amara esperienza della Nazionale agli Europei di Germania: "Come si cancella un Europeo così deludente? Semplicemente non cancellandolo, ma usando quell’esperienza negativa per ripartite. Io non voglio dimenticarlo, lo continuo a ripetere ai ragazzi, al mister e allo staff, a tutti. Non dobbiamo commettere gli stessi errori. Ciascuno, dopo una settimana di riflessione, mister in testa nella sua tenuta in Toscana, si è assunto le sue responsabilità".

Il numero uno del calco italiano garantisce che ora la musica è cambiata: "Il clima è più sereno, abbiamo invertito la rotta. La rosa è più ristretta, a un certo punto con tutte quelle convocazioni negli ultimi 4-5 anni dovevamo addirittura sdoppiare gli allenamenti. Ora recuperiamo un paio di giocatori come Nicolò Barella e Federico Chiesa e ci attestiamo su un gruppo di 24-25 atleti, pronti naturalmente alle novità".