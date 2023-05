"C'è un momento per la verifica, per gli accertamenti, per gli indizi ma c'è anche un momento per definire, per guardare al futuro con maggiore serenità, il momento della progettualità nel rispetto assoluto delle regole. Quest'ultimo atto è previsto dalle nostre norme, dal codice di giustizia sportiva, auspicabile e condiviso. Credo sia il risultato più bello per il calcio italiano, che ha trovato un momento di serenità". Così Gabriele Gravina aveva commentato ieri il patteggiamento tra Procura federale e Juventus sulla "manovra stipendi". Un'uscita che non è piaciuta a Stefano Bandecchi, patron della Ternana e sindaco di Terni: "La Juve ha rubato? Per me sì. E, con tutto il rispetto per Gravina, penso che debba cambiare spacciatore: ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua".

Ebbene, secondo quanto riferisce l'Ansa, la a Procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni di Bandecchi. In più Gravina vuole chiedere l'autorizzazione per adire le vie legali a tutela della sua immagine e di quella della Federazione.

