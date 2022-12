Sarà un Natale speciale per i piccoli pazienti dellla clinica pediatrica dell'ospedale St. Antonius di Kleve, in Germania. Perché i bambini avranno un Babbo Natale tutto speciale, che risponde al nome di Robin Gosens. Che attraverso la sua fondazione Träumen Lohnt Sich recapiterà doni a tutti i degenti della clinica: "A nessuno piace stare in ospedale, specialmente a Natale. Vogliamo rallegrare i bambini, regalare loro un momento di spensieratezza con un piccolo regalo in un momento difficile. Perché lo faccio? Sono un privilegiato. È anche una responsabilità per me. Voglio restituire qualcosa. Con la mia fondazione, affrontiamo preoccupazioni e problemi nella mia regione d'origine. Ci facciamo avanti dove è necessario aiuto”.