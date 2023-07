Robin Gosens mette all'asta un cimelio della finale di Champions League di Istanbul per aiutare la comunità di Emmerich am Rhein e dintorni. Insieme a United Charity, il più grande portale di aste di beneficenza online in Europa, Gosens mette a disposizione un paio di scarpe da calcio speciali, quelle indossate nel corso della sfida contro il Manchester City; fino a questo momento, l'offerta più alta pervenuta è di 400 euro. In un altro portale, invece, è all'incanto la sua maglia autografata del derby di Champions League con il Milan.

Tutti i proventi andranno alla sua associazione benefica, la Träumenlohntsich-Stiftung, per la costruzione di un parco giochi nel bosco a Elten, che sarà un punto di contatto per i bambini rifugiati, nonché per gli asili e le scuole elementari locali.