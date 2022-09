Visto il grande successo dello scorso anno, quando quasi 100 bambini hanno partecipato all'iniziativa, l'Elten Kneipp Club offrirà corsi di nuoto per bambini in età prescolare durante le vacanze autunnali. Il tutto, con la sponsorizzazione importante dell'associazione benefica 'Träumen lohnt sich' del giocatore dell'Inter Robin Gosens. Verrà addebitata una quota di iscrizione di 30 euro, che verrà interamente rimborsata al termine del corso o in caso di cancellazione anticipata dell'iscrizione.