Robin Gosens , colui che col suo gol ha permesso all'Inter di chiudere i conti nel derby contro il Milan e preparare la valigia per la finale di Roma, esprrime la propria soddisfazione ai microfoni di Sport Mediaset: "Siamo contenti, era una finale voluta e anche meritata per quanto visto in campo".

Un gol come quelli che facevi all'Atalanta.

"Sì, penso che sia molto difficile marcarmi se arrivo sul secondo palo in velocità, io ci provo sempre".

Questa vittoria vi darà la carica per il finale di campionato?

"Sono sicuro. Stiamo facendo un ottimo campionato, dopo un mese e mezzo difficile ci siamo rialzati e stiamo giocando bene. Ci mancano sei finali, vinciamole tutte per essere sicuri di diventare campioni d'Italia".

Cos'è la cosa che ti ha impressionato di più dell'Inter?

"Il club in generale. Sono in una delle squadre più forti al mondo, per me è una sfida importante. Ci sono giocatori di livello altissimo, anche Perisic che è il mio concorrente sta facendo un campionato straordinario. Per me è una sfida importantissima, sono contento di esserci".