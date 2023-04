Poco prima del calcio d'inizio di Juventus-Inter, Robin Gosens arriva anche in postazione Sport Mediaset per la presentazione del match sul fronte nerazzurro:

C'è stato poco tempo per preparare questa sfida, su cosa avete lavorato e cosa avete cambiato per venir fuori da questo momento?

"Alla fine, abbiamo provato a rimanere positivi comunque. E' una partita fondamentale, che può cambiare la nostra situazione. Può succedere di tutto, ma possiamo uscire fuori come gruppo e come squadra. Abbiamo parlato poco, abbiamo detto che dobbiamo tornare a essere l'Inter, uniti. Solo così si potrà arrivare a fare risultato anche nelle prossime partite che saranno fondamentali".

Le voci vi hanno fatto arrabbiare o vi hanno dato la forza per uscire dal momento?

"Le voci ci sono sempre. Quando vinci sei contento, all'Inter poi devi vincere sempre perché abbiamo la forza per farlo. I casini però li abbiamo tirati fuori noi, quindi dobbiamo dare il massimo noi. Le voci mi danno la giusta rabbia per migliorare, soprattutto per i nostri tifosi che meritano l'Inter che conosciamo".