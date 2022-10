"Rimane una sfida interessante tra due squadre che sono in forma, anche il Bayern sta molto bene: ha vinto facilmente contro il Mainz, ma a anche noi stiamo bene. I nostri quinti possono sempre far male a una difesa a quattri vogliamo dimostrare cosa valiamo, alla fine siamo un'altra squadra rispetto a due mesi fa". Parole e musica di Robin Gosens , intervistato da Sky Sport prima di Bayern-Inter.

Grande unione e un grande gruppo. Che cosa ha recuperato l'Inter in questi due mesi?

"Lo spirito giusto, il crederci che siamo una squadra veramente fortissima. Abbiamo singoli che sono davvero pazzeschi ma anche persone fuori dal campo che sono tanta roba. In tutto questo ci siamo ritrovati, abbiamo ritrovato lo spirito giusto e quindi possiamo vincere. Stiamo dimostrando che valiamo veramente tanto".

Senti di essere ritornato il giocatore dell'Atalanta?

"Mi sento il Robin che ero ai tempi dell'Atalanta e che tutti conoscevano. Questa per me è una grande soddisfazione perché ho lottato tantissimo per tornare a questi livelli, non è stato un periodo facile ma ci ho creduto. Adesso manca l'ultimo step, che è quello di tornare a giocare con continuità: questo adesso è il mio desiderio ma c'è da accettare che Fede (Dimarco, ndr) sta vivendo un gran momento e la squadra gira bene. Questo è da accettare, l'unica cosa che posso fare è dare il massimo quando entro e in allenamento e rendere difficile la vita al mister perché lo sa che io sto molto bene".