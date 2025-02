Ennesimo derby non proprio fortunato per l'Inter di Simone Inzaghi che dopo i due ko incassati nella stracittadina dell'andata e quella di Supercoppa ha rischiato di perdere anche il terzo incontro della stagione contro i cugini, al netto di un merito che neppure il pari finale è riuscito a far valere. A siglare il gol dell'1-1 è Stefan De Vrij, assistito dall'uomo della provvidenza nerazzurra Nicola Zalewski, che al 93esimo fa esplodere la San Siro nerazzurra rimettendo in equilibrio una gara che i campioni d'Italia avrebbero meritato di vincere. Non è un caso che il difensore olandese è stato eletto Man Of The Match della serata per quanto riguarda la compagine ieri sera ospite.