Il Globe Soccer Award 2024 ha diramato la lista dei candidati per il premio al miglior attaccante della scorsa stagione. Non sorprende la presenza di Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter della Nazionale argentina, in mezzo ai vari big come Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland e Vinicius. Presente anche l’attaccante della Roma Artem Dovbyk.

🚨🚨| OFFICIAL: Nominees for the Globe Soccer Best Forward award 2024. pic.twitter.com/Y7mBuL8gIX — CentreGoals. (@centregoals) November 14, 2024