Parlando ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il ds del club partenopeo Cristiano Giuntoli rilancia la corsa della formazione di Luciano Spalletti dopo lo stop interno contro la Fiorentina: "Vogliamo ripartire da lunedì, quando siamo caduti abbiamo sempre reagire. Non sentiamo la pressione del pubblico, ci dà sempre una grande mano. Ci manca l’ultimo pezzettino da fare, serve più leggerezza e consapevolezza di potercela fare. Abbiamo valori importanti, un allenatore e una rosa di grande livello. Siamo in volata, perché non crederci. Vogliamo vincere tutte le partite, a cominciare da contro la Roma lunedì".