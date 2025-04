A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo dopo le partite della 32esima giornata sono stati squalificati per un turno di campionato i seguenti giocatori: Daniel Fila (Venezia), Saul Coco (Torino), Alessandro Deiola (Cagliari) e Gustav Isaksen (Lazio). Entrano invece nella lista dei diffidati Jaka Bijol (Udinese), Isak Hien (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Lucas Da Cunha (Como), Gvidas Gineitis (Torino), Juan Miranda (Bologna), Lautaro Valenti (Parma), Leandro Paredes (Roma).

Squalificati per una giornata anche due assistenti allenatori: Enricomaria Malatesta del Como e Nicola Beati dell'Hellas Verona, il primo "per avere assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria", l'altro per "aver contestato platealmente una decisione arbitrale".