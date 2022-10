Sono cinque i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo la nona giornata di Serie A. Un turno di stop per Ceccherini (Verona), Radovanovic (Salernitana), Hjulmand (Lecce), Amrabat (Fiorentina) e Hateboer (Atalanta). Per quanto riguarda l'Inter, seconda sanzione per Asllani e Inzaghi, prima per D'Ambrosio.